Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Zeugenaufruf nach Unfallflucht (08.01.2025)

VS-Villingen (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es, gegen 9 Uhr, auf der Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall und in der Folge zu einer Unfallflucht. In Richtung Bahnhof unterwegs musste eine 42-jährige Fiat-Fahrerin wegen eines entgegenkommenden Linienbusses bremsen. Der Bus überholte zu diesem Zeitpunkt ein kleineres Streufahrzeug, welches in seiner Richtung fuhr. Das Abbremsen der jungen Frau bemerkte ein dahinter befindlicher 19-jähriger in einem BMW zu spät und stieß mit dem Fiat zusammen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2.500 Euro. Die Polizei in Villingen sucht nun nach dem Fahrer des Linienbusses, der durch sein widerrechtliches Überholen das Bremsmanöver der Fiat-Fahrerin verursachte. Unter der Nummer 07721 / 6010 nimmt die Polizei Hinweise entgegen.

