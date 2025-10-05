PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Folgenreiche Unfallfahrt

Dreieich/Dreieichenhain (ots)

Etwa 25.000 Euro Schaden und eine leichte Verletzung der Fahrerin waren das Ergebnis einer Autofahrt Sonntagfrüh, gegen 1.00 Uhr, in Dreieichenhain. Die 19-jährige begann ihre Fahrt mit ihrem VW Golf in der Straße "An der Trift", kam dort wohl zunächst von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Poller zusammen. Sie setzte die Fahrt fort und soll auf Höhe der 20-er Hausnummern eine Hausmauer, eine Hecke und einen Briefkasten gestreift haben. Die Tour endete im Heckenweg, als die Dreieicherin mit dem Golf nach einer Kollision mit einem geparkten Sprinter zum Stehen kam. An dem VW lösten die Airbags aus und die Frau wurde hierdurch leicht an der Stirn verletzt. Durch Zeugen wurde beschrieben, dass sich die Fahrerin beim Aussteigen nur schwer auf den Beinen halten konnte, weswegen die Polizei eine Blutentnahme mit dem Verdacht der Einnahme von Rauschmitteln oder Medikamenten durchführte. Die Polizeistation Langen ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen der Fahrt werden gebeten sich unter der 06103 90 300 zu melden.

Offenbach am Main, 05.10.2025, PHK Scheerbaum, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

