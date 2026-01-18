Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Vierfamilienhaus

Unna (ots)

Am Freitag, 16.01.2026, kam es zwischen 07.50 Uhr und 19.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses an der Krautstraße in Unna.

Die bislang unbekannten Täter gelangten durch ein beschädigtes Fenster in die Räumlichkeiten.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

