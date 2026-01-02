POL-S: Baum in Flammen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Bei einem Zusammenstoß wurde am Mittwochnachmittag (31.12.2025) ein sechsjähriger Junge schwer verletzt. Der Bub war gegen 15:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Straße "In der Lüsse" unterwegs und fuhr an der Einmündung zur Hopfauer Straße auf die Fahrbahn. Hier stieß er mit einem 37-jährigen Opelfahrer zusammen. Bei dem Unfall zog sich der Junge schwere Verletzungen zu und ...

mehr