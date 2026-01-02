POL-S: Baum in Flammen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Sillenbuch (ots)
Ein Baum hat am Donnerstag (01.01.2026) an der Eichenparkstraße gebrannt. Ein Passant entdeckte das Feuer gegen 22.50 Uhr und wählte den Notruf. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Ob mehrere Personen, die dort Feuerwerkskörper zündeten, für den Brand verantwortlich sind, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.
