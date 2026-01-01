Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lkw in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Durch den Brand eines Lkw ist in der Nacht auf Donnerstag (01.01.2026) nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden. Das an der Zeppelinstraße abgestellte Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz begann gegen 00:15 Uhr zu brennen und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Ob Feuerwerkskörper, die dort gezündet wurden, als Ursache infrage kommen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen zu einem jungen Mann, der nach dem Brandausbruch von dem Lkw weggerannt sein soll. Er soll etwa 16 bis 17 Jahre alt sein, ist etwa 180 cm groß und hat schwarzes gelocktes Haar. Bekleidet war er mit einem weißen Pullover und einer schwarzen Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell