Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Zusammenstoß wurde am Mittwochnachmittag (31.12.2025) ein sechsjähriger Junge schwer verletzt. Der Bub war gegen 15:00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Straße "In der Lüsse" unterwegs und fuhr an der Einmündung zur Hopfauer Straße auf die Fahrbahn. Hier stieß er mit einem 37-jährigen Opelfahrer zusammen. Bei dem Unfall zog sich der Junge schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

