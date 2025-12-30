Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto ausgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Durch den Brand eines Mercedes ist am Montagabend (29.12.2025) nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Ein Anwohner entdeckte die Flammen gegen 19.30 Uhr und alarmierte die Polizei. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, brannte der geparkte Mercedes bereits lichterloh. Durch die Flammen wurden auch ein Fiat 500 und ein Jeep leicht beschädigt. Ob Feuerwerkskörper, die dort gezündet wurden, als Ursache in Frage kommen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

