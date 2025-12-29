Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Auto beschädigt und Passantin angegriffen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (26.12.2025) einen 39 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an der Hohenheimer Straße auf einen VW Arteon eingeschlagen und eine 32 Jahre alte Passantin angegriffen zu haben. Zeugen beobachteten, wie der Tatverdächtige gegen 21.10 Uhr auf die Straße sprang und den VW anhielt. Anschließend soll er auf die Motorhaube geklettert sein und die Windschutzscheibe beschädigt haben. Nachdem umstehende Passanten eingriffen, ging der 39-Jährige zur nahegelegenen Stadtbahnhaltestelle Dobelstraße. Dort soll er eine 32 Jahre alte Frau in den Schwitzkasten genommen und sie zu Boden gerissen haben. Zeugen halfen der Frau und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen die anschließende Festnahme soll sich der Tatverdächtige, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, heftig gewehrt haben. Ob er mit dem Brand in der Hohenheimer Straße (siehe Pressemeldung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 27.12.2025 unter https://t1p.de/k6tgi) in Verbindung steht, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Der Tatverdächtige mit algerischer Staatsangehörigkeit wurde am Samstag (27.12.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

