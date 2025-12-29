POL-S: 31-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mitte (ots)
Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (28.12.2025) einen 31 Jahre alten Mann im Bereich des Wilhelmsplatzes ausgeraubt. Die Täter überfielen den Mann gegen 00.30 Uhr und raubten ihm seinen Geldbeutel. Kurze Zeit später fand ein Passant den Geldbeutel in der Wächterstaffel, aus dem die Täter mehrere hundert Euro Bargeld und eine EC-Karte genommen hatten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell