POL-S: 31-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (28.12.2025) einen 31 Jahre alten Mann im Bereich des Wilhelmsplatzes ausgeraubt. Die Täter überfielen den Mann gegen 00.30 Uhr und raubten ihm seinen Geldbeutel. Kurze Zeit später fand ein Passant den Geldbeutel in der Wächterstaffel, aus dem die Täter mehrere hundert Euro Bargeld und eine EC-Karte genommen hatten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

