Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am frühen Donnerstagmorgen (25.12.2025) an der Azenbergstraße ein Jeep in Brand geraten. Mehrere Anwohner wurden gegen 04.55 Uhr auf das Feuer an dem geparkten Jeep aufmerksam und setzten einen Notruf ab. Die Flammen beschädigten auch einen vor dem Jeep geparkten Fiat 500 stark. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 80.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

