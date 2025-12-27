Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert

Stuttgart-Mitte (ots)

Etwa 25.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend (26.12.2025) in der Hohenheimer Straße ereignet hat. Eine 52-Jährige fuhr gegen 23.25 Uhr mit ihrem Pkw Porsche aus einer Grundstückseinfahrt in die Hohenheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung ein. Hierbei kollidierte sie mit einer Stadtbahn der Linie U12 in Fahrtrichtung Degerloch, die von einem 41-Jährigen geführt wurde. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Zur Räumung der Stadtbahn musste die Hohenheimer Straße in stadtauswärtiger Richtung kurzzeitig gesperrt werden.

