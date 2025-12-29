Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vor Polizeikontrolle geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen (28.12.2025) vier junge Männer im Alter von 16, 20, 22 und 26 Jahren vorläufig festgenommen, denen vorgeworfen wird, vor einer Polizeikontrolle geflüchtet zu sein und bei ihrer Flucht Verkehrsteilnehmer gefährdet zu haben. Eine Polizeistreife bemerkte den blauen BMW 318ti gegen 05.30 Uhr in der Friedrichstraße, dessen unbekannter Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Börsenplatz fuhr. Als die Beamten den BMW auf Höhe des Börsenplatzes kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und fuhr über die Willi-Bleicher-Straße, den Planie-Tunnel und die Holzstraße in die Hauptstätter Straße und von dort weiter über die Paulinenstraße zum Rotebühlplatz. Am Rotebühlplatz überfuhr der BMW eine Verkehrsinsel und kam auf dem Gehweg zum Stehen. Alle vier Insassen flüchteten daraufhin zu Fuß. Wenig später nahmen Polizeibeamte alle Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 16-Jährige leistete dabei Widerstand. Auf seiner Flucht überfuhr der BMW-Fahrer mehrere rote Ampeln und gefährdete im Planie-Tunnel einen bislang unbekannten Taxifahrer. Im Auto entdeckten die Polizisten noch eine Kleinmenge Marihuana und Kokain. Alle vier Tatverdächtigen mussten eine Blutprobe abgeben. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Wer zur Tatzeit am Steuer des BMW saß, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen und Geschädigte, insbesondere der unbekannte Taxifahrer werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell