PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Menschenrettung infolge selbstgelöschten Feuers

FW-AUR: Menschenrettung infolge selbstgelöschten Feuers
  • Bild-Infos
  • Download
  • 4 weitere Medieninhalte

Aurich (ots)

Für ein größeres Aufgebot an Rettungskräften in der Auricher Innenstadt hat am Abend des 2. Weihnachtsfeiertages ein Schmorbrand in einem Reihenhaus gesorgt. Der Wittmunder Regionalleitstelle war das Feuer sowie Rauch innerhalb eines Wohngebäudes in der Nürnburger Straße gegen 23:00 Uhr gemeldet worden. Entsprechend des Zeitpunkts waren einige Bewohner zugegen, denen der im Treppenraum auftretende Qualm den Fluchtweg aus ihren Räumlichkeiten nach draußen versperrte. Zur Überraschung der Einsatzkräfte flossen ihnen bei Ankunft vor Ort bereits große Mengen Wasser aus dem Haupteingang des Mehrparteienhauses entgegen.

Der Brand hatte den angrenzend liegenden Hauptwasserhahn des Gebäudes beschädigt, wodurch das Feuer zwar selbstständig gelöscht worden, zugleich jedoch ein großer Wasserschaden entstanden war. Ein Hausbewohner hatte es bereits eigens aus dem Gebäude herausgeschafft und wurde umgehend durch den Rettungsdienst versorgt, zwei weitere Menschen aus Ober- und Dachgeschosswohnungen sind von den Feuerwehrkräften zunächst über in Stellung gebrachte tragbare Leitern betreut und schließlich durch Atemschutzgeräteträger unter Einsatz von Brandfluchthauben durch das Treppenhaus gerettet worden.

Im Anschluss wurde der Brandherd nachkontrolliert und das Gebäude mit einem Überdrucklüfter von der Verrauchung befreit. Um den anhaltenden Wasserfluss zu stoppen, mussten die angerückten Versorgungsunternehmen neben Strom und Gas auch die entsprechende Leitung abstellen, wofür die Feuerwehrleute ein geparktes Auto versetzten. Das Haus ist vorerst unbewohnbar, die drei Verletzten sind ins Krankenhaus transportiert worden. Im Einsatz waren rund 70 Kräfte der Feuerwehren Aurich, Haxtum, Middels und Walle, der Rettungsdienst und das Deutsche Rote Kreuz Aurich sowie Polizei, Energie- und Wasserversorger.

Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Aurich
Sönke Geiken
Stadtfeuerwehr-Pressesprecher
Telefon: 0176 70268947
E-Mail: presse@feuerwehr-aurich.de
https://linktr.ee/stadtfeuerwehraurich

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Aurich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Aurich
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 15:00

    FW-AUR: Verstaubter Rauchmelder ausgelöst

    Aurich (ots) - Am Freitagvormittag schlug die Brandmeldeanlage eines Sonderpostenmarktes in der Raiffeisenstraße Alarm. Daraufhin wurde die Feuerwehr Aurich zu dem Objekt gerufen. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort die Auslösung eines Rauchmelders fest, welche jedoch nicht auf ein Feuer zurückzuführen war. Stattdessen hatte das Gerät aufgrund von Verschmutzung angeschlagen. Mit der folgenden Rückstellung der ...

    mehr
  • 26.12.2025 – 12:00

    FW-AUR: Feuer in Abwesenheit

    Aurich (ots) - Unbemerkt hat es auf den 1. Weihnachtsfeiertag in einem Auricher Wohnhaus gebrannt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich wurden am Donnerstagvormittag zu einer Brandnachschau in den Ligusterweg angefordert. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits von selbst erloschen, sorgte jedoch für eine deutliche Verrußung in nahezu dem gesamten Gebäude. Aufgehalten hatte sich dort niemand. Nur unter Atemschutz konnten Feuerwehrleute in die Räumlichkeiten vorgehen, um ...

    mehr
  • 25.12.2025 – 13:00

    FW-AUR: Tragehilfe aus Hochparterre

    Aurich (ots) - Die Feuerwehr Aurich ist an Heiligabend zur Unterstützung des Rettungsdienstes ausgerückt. Im Wasserwerksweg hatten Sanitäter einen Patienten versorgt, der daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden sollte. Gemeinsam trugen die Einsatzkräfte den Mann aus der Hochparterre zum Rettungswagen, mit dem der Weitertransport erfolgte. Auskunft erfolgte durch/Rückfragen bitte an: Freiwillige Feuerwehr Aurich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren