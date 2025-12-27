Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Menschenrettung infolge selbstgelöschten Feuers

Aurich (ots)

Für ein größeres Aufgebot an Rettungskräften in der Auricher Innenstadt hat am Abend des 2. Weihnachtsfeiertages ein Schmorbrand in einem Reihenhaus gesorgt. Der Wittmunder Regionalleitstelle war das Feuer sowie Rauch innerhalb eines Wohngebäudes in der Nürnburger Straße gegen 23:00 Uhr gemeldet worden. Entsprechend des Zeitpunkts waren einige Bewohner zugegen, denen der im Treppenraum auftretende Qualm den Fluchtweg aus ihren Räumlichkeiten nach draußen versperrte. Zur Überraschung der Einsatzkräfte flossen ihnen bei Ankunft vor Ort bereits große Mengen Wasser aus dem Haupteingang des Mehrparteienhauses entgegen.

Der Brand hatte den angrenzend liegenden Hauptwasserhahn des Gebäudes beschädigt, wodurch das Feuer zwar selbstständig gelöscht worden, zugleich jedoch ein großer Wasserschaden entstanden war. Ein Hausbewohner hatte es bereits eigens aus dem Gebäude herausgeschafft und wurde umgehend durch den Rettungsdienst versorgt, zwei weitere Menschen aus Ober- und Dachgeschosswohnungen sind von den Feuerwehrkräften zunächst über in Stellung gebrachte tragbare Leitern betreut und schließlich durch Atemschutzgeräteträger unter Einsatz von Brandfluchthauben durch das Treppenhaus gerettet worden.

Im Anschluss wurde der Brandherd nachkontrolliert und das Gebäude mit einem Überdrucklüfter von der Verrauchung befreit. Um den anhaltenden Wasserfluss zu stoppen, mussten die angerückten Versorgungsunternehmen neben Strom und Gas auch die entsprechende Leitung abstellen, wofür die Feuerwehrleute ein geparktes Auto versetzten. Das Haus ist vorerst unbewohnbar, die drei Verletzten sind ins Krankenhaus transportiert worden. Im Einsatz waren rund 70 Kräfte der Feuerwehren Aurich, Haxtum, Middels und Walle, der Rettungsdienst und das Deutsche Rote Kreuz Aurich sowie Polizei, Energie- und Wasserversorger.

