Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf/-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag (23.12.2025) und Samstag (27.12.2025) in Wohnungen an der Mittenfeldstraße, dem Krötenweg und der Straße Brunnwiesen eingebrochen. An der Mittenfeldstraße hebelten die Einbrecher zwischen Dienstag, 14.00 Uhr und Mittwoch, 16.40 Uhr ein Fenster im Souterrain auf. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und flüchteten mit einem Ring sowie einer Uhr im Wert von mehreren Hundert Euro. Am Krötenweg versuchten die Täter zwischen Dienstag, 10.00 Uhr und Freitag, 23.00 Uhr zunächst, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufzubrechen. Als sie dort scheiterten, kletterten sie im Garten auf einen Balkon und hebelten dort die Tür auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung. Ob sie etwas erbeuteten, ist nicht bekannt. An der Straße Brunnwiesen warfen die Täter am Samstag, zwischen 18.00 Uhr und 20.50 Uhr mit einer Terrassenplatte eine Fensterscheibe ein. Im Haus durchwühlten sie Schränke sowie Kommoden und flüchteten mit 1.000 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden. Bei Fragen rund um das Thema Einbruchschutz wenden Sie sich bitte unter +4971189901234 an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle. Darüber hinaus können Sie sich so vor Einbrechern schützen: - Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

