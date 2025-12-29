PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (24.12.2025) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Nacht zum Mittwoch in eine Wohnung an der Heusteigstraße sowie in ein Restaurant und einen Kiosk an der Weißenburgstraße eingebrochen zu sein. Der 36-Jährige soll eine Fensterscheibe zur Wohnung eingeworfen haben und aus dieser einen Gürtel sowie zwei Handtaschen im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet haben. Anschließend soll er die Scheibe eines in der Nähe befindlichen Kiosks eingeworfen und daraus mehrere Stangen Zigaretten sowie Bargeld gestohlen haben. Darüber hinaus soll der Tatverdächtige zwischen 23.00 Uhr und 08.00 Uhr über ein gekipptes Fenster in ein Restaurant eingestiegen sein und Bargeld, Alkohol sowie Energy-Drinks gestohlen haben. Ermittlungen führten schnell auf die Spur des Tatverdächtigen. Als Polizeibeamte ihn kurz nach 08.00 Uhr an der Heusteigstraße festnahmen, soll er sie beleidigt und sich gegen die Festnahme zur Wehr gesetzt haben. Der 36-Jährige mit portugiesischer Staatsangehörigkeit wurde am Donnerstag (25.12.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 14:42

    POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf/-Sillenbuch (ots) - Unbekannte sind zwischen Dienstag (23.12.2025) und Samstag (27.12.2025) in Wohnungen an der Mittenfeldstraße, dem Krötenweg und der Straße Brunnwiesen eingebrochen. An der Mittenfeldstraße hebelten die Einbrecher zwischen Dienstag, 14.00 Uhr und Mittwoch, 16.40 Uhr ein Fenster im Souterrain auf. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und flüchteten mit einem Ring sowie einer Uhr im ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 14:06

    POL-S: 31-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (28.12.2025) einen 31 Jahre alten Mann im Bereich des Wilhelmsplatzes ausgeraubt. Die Täter überfielen den Mann gegen 00.30 Uhr und raubten ihm seinen Geldbeutel. Kurze Zeit später fand ein Passant den Geldbeutel in der Wächterstaffel, aus dem die Täter mehrere hundert Euro Bargeld und eine EC-Karte genommen hatten. Zeugen werden gebeten, sich unter ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 13:47

    POL-S: Vor Polizeikontrolle geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am frühen Sonntagmorgen (28.12.2025) vier junge Männer im Alter von 16, 20, 22 und 26 Jahren vorläufig festgenommen, denen vorgeworfen wird, vor einer Polizeikontrolle geflüchtet zu sein und bei ihrer Flucht Verkehrsteilnehmer gefährdet zu haben. Eine Polizeistreife bemerkte den blauen BMW 318ti gegen 05.30 Uhr in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren