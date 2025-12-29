Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Süd (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (24.12.2025) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Nacht zum Mittwoch in eine Wohnung an der Heusteigstraße sowie in ein Restaurant und einen Kiosk an der Weißenburgstraße eingebrochen zu sein. Der 36-Jährige soll eine Fensterscheibe zur Wohnung eingeworfen haben und aus dieser einen Gürtel sowie zwei Handtaschen im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet haben. Anschließend soll er die Scheibe eines in der Nähe befindlichen Kiosks eingeworfen und daraus mehrere Stangen Zigaretten sowie Bargeld gestohlen haben. Darüber hinaus soll der Tatverdächtige zwischen 23.00 Uhr und 08.00 Uhr über ein gekipptes Fenster in ein Restaurant eingestiegen sein und Bargeld, Alkohol sowie Energy-Drinks gestohlen haben. Ermittlungen führten schnell auf die Spur des Tatverdächtigen. Als Polizeibeamte ihn kurz nach 08.00 Uhr an der Heusteigstraße festnahmen, soll er sie beleidigt und sich gegen die Festnahme zur Wehr gesetzt haben. Der 36-Jährige mit portugiesischer Staatsangehörigkeit wurde am Donnerstag (25.12.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

