POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 28-Jährigen geschlagen - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben drei 19, 23 und 25 Jahre alte Männer festgenommen, die einen 28-jährigen Mann am Freitagabend (26.12.2025) im Bereich der Königstraße geschlagen haben sollen. Der 28-Jährige war offenbar gegen 18.10 Uhr auf Höhe der Hausnummer 30 unterwegs, als er mit flüchtig bekannten Männern in Streit geriet. In der Folge sollen mehrere Männer den 28-Jährigen geschlagen und getreten haben, bevor sie flüchteten. Zwei der Tatverdächtigen, einen 25-Jährigen und einen 19-Jährigen, nahmen alarmierte Beamte kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung am Rotebühlplatz fest. Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur eines weiteren 23-jährigen Tatverdächtigen, den sie am Samstagabend (27.12.2025) gegen 21.15 Uhr in der Marienstraße festnahmen. Der 19 Jahre alte Syrer und seine beiden 23 und 25 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit wurden am Samstag, beziehungsweise am Sonntag (28.12.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftrichtern vorgeführt, die die Männer in Justizvollzugsanstalten einwiesen.

