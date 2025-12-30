Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch / -Mühlhausen /-Botnang (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag (23.12.2025) und Montag (29.12.2025) in eine Wohnung an der Lorbeerstraße eingebrochen, bei zwei weiteren Wohnungen an der Adalbert-Stifter-Straße und der Kauffmannstraße blieb es beim Versuch. Die Täter hebelten zwischen Dienstag, 13.00 Uhr und Montag, 13.30 Uhr mutmaßlich ein Fenster im Erdgeschoss eines Hauses an der Lorbeerstraße auf und durchwühlten die Innenräume. Ob sie Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Adalbert-Stifter-Straße entdeckte eine Anwohnerin am Sonntag (28.12.2025) gegen 02.45 Uhr eine Person, die sich offenbar an einem Fenster zu schaffen machte und schrie. Die Person flüchtete daraufhin ohne Beute. An der Kauffmannstraße versuchten die Täter ebenfalls am Sonntag, zwischen 13.00 Uhr und 22.00 Uhr, durch Aufhebeln der Terrassentür in die Wohnung zu gelangen. Als ihnen dies nicht gelang, flüchteten sie. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell