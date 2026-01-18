Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - 41-Jähriger verursacht alkoholisiert Verkehrsunfall und wird dabei schwer verletzt

Bergkamen (ots)

Am Samstagnachmittag (17.01.2026) kam es gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bachstraße in Bergkamen.

Ein 41-Jähriger aus Bergkamen befuhr den Radweg der Bachstraße mit seinem Fahrrad. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er.

Der 41-Jährige, bei dem ein deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden konnte, wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auf Grund der Alkoholisierung und des Verdachts des Drogenkonsums wurden dem Verunfallten mehrere Blutproben entnommen.

