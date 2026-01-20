PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zivile Polizisten beobachten mutmaßlichen Drogendeal am Bahnhof

Soest (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest führten am Montag (19. Januar) einen Schwerpunkteinsatz durch. Zum einen bestreiften zivile und uniformierte Beamte verstärkt die Innenstadt und den Bahnhof, zum anderen kontrollierten Einsatzkräfte den Verkehr an der Lippstädter Straße.

Am Bahnhof und in der Innenstadt wurden insgesamt 18 Personen kontrolliert. Besonders auffällig waren ein 17-Jähriger aus Lippetal und ein 22-Jähriger aus Soest: Zivile Kräfte beobachteten, wie die beiden polizeibekannten Männer im Bereich der Fußgängerunterführung zwischen Bahnhof und Brüderstraße augenscheinlich etwas austauschten. Daher nahmen die Beamten zu Fuß die Verfolgung auf. Das bemerkten die Männer und flüchteten ins Bahnhofsgebäude. Zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte stoppten die Flucht im rückwärtigen Bereich des Bahnhofs.

Bei der anschließenden Durchsuchung kam einiges zutage: Bei dem 17-Jährigen fanden die Beamten verschiedene Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente sowie Bargeld in dealertypischer Stückelung. Der 22-Jährige führte ebenfalls diverse Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente mit sich. Zudem fand die Polizei bei ihm mehrere, potenziell gefälschte Rezepte und Blanko-Bescheinigungen zum Nachweis einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung, die er möglicherweise in einer Arztpraxis entwendet hatte. Die Medikamente und Betäubungsmittel, das Bargeld sowie die Rezepte und Bescheinigungen wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Besitzes von und Handelns mit Betäubungsmitteln sowie wegen des Diebstahls von ärztlichen Bescheinigungen dauern an.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen an der Lippstädter Straße erhoben die eingesetzten Beamten insgesamt sieben Verwarngelder und fertigten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Es fiel auf, dass insbesondere Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen zum Teil erhebliche Mängel aufwiesen, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigten. Dabei stach ein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen heraus: Die hinteren Bremsen waren stark verschlissen, die vordere Achse war stark verrostet und die Leuchtmittel waren unzulässig. Die Polizei untersagte daher die Weiterfahrt und erhob eine Sicherheitsleistung. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 08:37

    POL-SO: Einbruch in Vereinsheim

    Warstein-Allagen (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen dem 18. Januar, 17 Uhr und dem 19. Januar, 11:20 Uhr, in ein Vereinsheim im Höhenweg ein. Die Täter hebelten gewaltsam ein Fenster zu dem Vereinsgebäude auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein Tresor entwendet sowie zwei Musikboxen. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei erschien vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:11

    POL-SO: Kupferkabel entwendet

    Bad Sassendorf-Lohne (ots) - Am 19. Januar, zwischen 9 und 11 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Kupferkabel von einem Betriebsgelände in der Straße "Am Tiggemann". Auf dem Gelände finden derzeit Bauarbeiten statt. Die Diebe durchtrennten das Kabel offenbar professionell und stahlen etwa 6 Meter. Möglicherweise nutzten die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 07:11

    POL-SO: Brand an Stromkasten - Polizei sucht Zeugen

    Soest (ots) - In der Nacht zu Dienstag (20.01.) kam es gegen 4 Uhr am Birkenweg in Soest zu einem Brand an einem Stromkasten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von einer vorsätzlichen Manipulation auszugehen. Ein technischer Defekt kann derzeit ausgeschlossen werden. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den brennenden Stromkasten und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr Soest löschte den Brand zügig. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren