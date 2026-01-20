Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zivile Polizisten beobachten mutmaßlichen Drogendeal am Bahnhof

Soest (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest führten am Montag (19. Januar) einen Schwerpunkteinsatz durch. Zum einen bestreiften zivile und uniformierte Beamte verstärkt die Innenstadt und den Bahnhof, zum anderen kontrollierten Einsatzkräfte den Verkehr an der Lippstädter Straße.

Am Bahnhof und in der Innenstadt wurden insgesamt 18 Personen kontrolliert. Besonders auffällig waren ein 17-Jähriger aus Lippetal und ein 22-Jähriger aus Soest: Zivile Kräfte beobachteten, wie die beiden polizeibekannten Männer im Bereich der Fußgängerunterführung zwischen Bahnhof und Brüderstraße augenscheinlich etwas austauschten. Daher nahmen die Beamten zu Fuß die Verfolgung auf. Das bemerkten die Männer und flüchteten ins Bahnhofsgebäude. Zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte stoppten die Flucht im rückwärtigen Bereich des Bahnhofs.

Bei der anschließenden Durchsuchung kam einiges zutage: Bei dem 17-Jährigen fanden die Beamten verschiedene Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente sowie Bargeld in dealertypischer Stückelung. Der 22-Jährige führte ebenfalls diverse Betäubungsmittel und verschreibungspflichtige Medikamente mit sich. Zudem fand die Polizei bei ihm mehrere, potenziell gefälschte Rezepte und Blanko-Bescheinigungen zum Nachweis einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung, die er möglicherweise in einer Arztpraxis entwendet hatte. Die Medikamente und Betäubungsmittel, das Bargeld sowie die Rezepte und Bescheinigungen wurden als Beweismittel beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Besitzes von und Handelns mit Betäubungsmitteln sowie wegen des Diebstahls von ärztlichen Bescheinigungen dauern an.

Im Rahmen der Verkehrskontrollen an der Lippstädter Straße erhoben die eingesetzten Beamten insgesamt sieben Verwarngelder und fertigten zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Es fiel auf, dass insbesondere Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen zum Teil erhebliche Mängel aufwiesen, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigten. Dabei stach ein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen heraus: Die hinteren Bremsen waren stark verschlissen, die vordere Achse war stark verrostet und die Leuchtmittel waren unzulässig. Die Polizei untersagte daher die Weiterfahrt und erhob eine Sicherheitsleistung. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

