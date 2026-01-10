Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Randalierer tritt Polizeibeamten ins Gesicht

Bad Kreuznach (ots)

Am Morgen des 10.01.2026, meldeten gegen 03:30 Uhr mehrere Zeugen eine randalierende männliche Person in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach, die mit Fäusten auf geparkte Pkw einschlug.

Die eingesetzten Polizeikräfte trafen vor Ort einen der Polizei bereits bekannten 28-jährigen Mann an. Dieser stand offensichtlich unter erheblichem Alkohol- sowie Betäubungsmitteleinfluss. Bereits bei der ersten Ansprache verhielt sich der Mann verbal aggressiv und verweigerte die Kooperation.

Im weiteren Verlauf musste der Mann gefesselt werden, wobei er mehrfach versuchte, sich aus den Maßnahmen zu befreien. Auch nach der Fesselung widersetzte er sich weiterhin, sodass er zu Boden gebracht und anschließend in den Streifenwagen verbracht wurde. Während der Verbringung auf die Rücksitzbank trat der Beschuldigte um sich und traf mit dem beschuhten Fuß einen Polizeibeamten am Kopf. Zudem versuchte er, einen weiteren Beamten mit einem Knietritt am Kopf zu verletzen. Weiterhin trat und schlug der Mann gegen das Interieur des Streifenwagens, ohne hierbei Schäden zu verursachen.

Mit Unterstützung weiterer Streifen konnte die Lage schließlich beruhigt werden. Sowohl während des Transports, als auch später auf der Dienststelle, beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Kräfte fortlaufend.

Auf Anordnung der Bereitschaftsstaatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann verblieb anschließend noch einige Stunden im polizeilichen Gewahrsam.

Der verletzte Polizeibeamte begab sich noch während dem Dienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Nach der Versorgung konnte der Dienst, zumindest am Schreibtisch, fortgesetzt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell