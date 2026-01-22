PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Überfall auf Tankstelle - bewaffneter Täter flüchtet

Soest (ots)

Die Aral-Tankstelle am Overweg in Soest war am Mittwochabend (21. Januar) Ziel eines bewaffneten Raubüberfalls. Ein maskierter Mann betrat gegen 21:10 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte den Kassierer mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Mitarbeiter gab dem bislang Unbekannten einen hohen dreistelligen Betrag, woraufhin dieser zu Fuß in Richtung Südosten flüchtete.

Der Angestellte beschrieb den Täter folgendermaßen:

   - 1,70 bis 1,80 Meter groß
   - schmale Statur
   - schwarze Jacke
   - schwarze Hose
   - schwarze Schuhe
   - schwarze Sturmhaube
   - sprach Englisch mit Akzent

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Überfall oder zum flüchtigen Täter machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie bei jeder weiteren Polizeidienststelle entgegengenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 12:24

    POL-SO: Schwarzer Pkw nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Erwitte (ots) - Am gestrigen Dienstag kam es gegen 18:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Bundesstraße 1, etwa in Höhe der Hausnummer 57. Ein auf dem dortigen Parkstreifen abgestellter weißer Suzuki wurde zur Unfallzeit von einem schwarzen Pkw, vermutlich einem SUV, im Vorbeifahren touchiert. Der linke Außenspiegel des Suzuki wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 08:12

    POL-SO: Einbrecher entwenden Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhaus

    Ense (ots) - Eine kurze Abwesenheit der Bewohner nutzten am Dienstag (20. Januar) ein oder mehrere Einbrecher aus, um in ein Einfamilienhaus in der Dinklohstraße in Ense-Bremen einzusteigen. In der Zeit zwischen 14 und 18:30 Uhr wurde eine Terassentür gewaltsam aufgehebelt. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren