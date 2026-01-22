Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Überfall auf Tankstelle - bewaffneter Täter flüchtet

Soest (ots)

Die Aral-Tankstelle am Overweg in Soest war am Mittwochabend (21. Januar) Ziel eines bewaffneten Raubüberfalls. Ein maskierter Mann betrat gegen 21:10 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte den Kassierer mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Mitarbeiter gab dem bislang Unbekannten einen hohen dreistelligen Betrag, woraufhin dieser zu Fuß in Richtung Südosten flüchtete.

Der Angestellte beschrieb den Täter folgendermaßen:

- 1,70 bis 1,80 Meter groß - schmale Statur - schwarze Jacke - schwarze Hose - schwarze Schuhe - schwarze Sturmhaube - sprach Englisch mit Akzent

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Überfall oder zum flüchtigen Täter machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie bei jeder weiteren Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell