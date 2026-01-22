Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwer verletzter Jugendlicher nach Verkehrsunfall

Lippstadt-Lipperode (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es gegen 06:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Bismarckstraße zwischen den Ortschaften Lipperode und Lipperbruch. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Mann aus Rüthen mit seinem Toyota die Bismarckstraße in Richtung Lipperbruch. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte er einen vorausfahrenden Lkw zu überholen und kollidierte während des Überholvorganges mit einem entgegenkommenden Kleinkraftrad eines 17-Jährigen aus Rietberg. Der Jugendliche zog sich bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Der 62-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Ein Unfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn wurde zur Sicherung der Unfallspuren angefordert. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Aufnahme des Unfalles großräumig gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell