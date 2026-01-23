Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tödlicher Verkehrsunfall

Anröchte (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:10 Uhr, kam es zwischen Anröchte und der Ortschaft Berge zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Mann aus Anröchte befuhr die Berger Straße in Richtung der Berge. Er kam mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Infolgedessen wurde der Mann in dem PKW eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich zur Unfallzeit noch weitere Personen in dem Unfallfahrzeug befanden, wurde der Unfallort durch einen Polizeihubschrauber aus der Luft abgesucht. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung durch ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Paderborn. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941/9100-0 bei der Polizeiwache Lippstadt zu melden. (jk)

