Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Autofahrer rammt 72-Jährige vom Fahrrad und fährt einfach weiter

Anröchte (ots)

Am Donnerstag kam es zur Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einer 72-jährigen Radfahrerin. Die Frau aus Anröchte befuhr mit ihrem Fahrrad nichtsahnend die Kliever Straße in Anröchte, als sie plötzlich von einem von hinten kommenden BMW erfasst wurde, zu Boden stürzte und sich leicht am Kopf verletzte. Statt anzuhalten, fuhr der Unfallverursacher jedoch einfach weiter. Während der polizeilichen Unfallaufnahme erschien der BMW dann plötzlich wieder an der Unfallstelle. Im Gegensatz zum 59-jährigen mutmaßlichen Unfallfahrer aus Anröchte war dessen Schwiegertochter nämlich sehr aufmerksam und hatte die frischen Schäden am Fahrzeug sofort bemerkt. Sie ist daraufhin zusammen mit ihrem Schwiegervater die Strecke zurückgefahren. Auf Nachfrage der Polizei gab der PKW-Fahrer an, dass er keinen Unfall bemerkt habe. Die Spurenlage war jedoch eindeutig, weshalb ihn nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort erwartet. Sein Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

