PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Autofahrer rammt 72-Jährige vom Fahrrad und fährt einfach weiter

Anröchte (ots)

Am Donnerstag kam es zur Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einer 72-jährigen Radfahrerin. Die Frau aus Anröchte befuhr mit ihrem Fahrrad nichtsahnend die Kliever Straße in Anröchte, als sie plötzlich von einem von hinten kommenden BMW erfasst wurde, zu Boden stürzte und sich leicht am Kopf verletzte. Statt anzuhalten, fuhr der Unfallverursacher jedoch einfach weiter. Während der polizeilichen Unfallaufnahme erschien der BMW dann plötzlich wieder an der Unfallstelle. Im Gegensatz zum 59-jährigen mutmaßlichen Unfallfahrer aus Anröchte war dessen Schwiegertochter nämlich sehr aufmerksam und hatte die frischen Schäden am Fahrzeug sofort bemerkt. Sie ist daraufhin zusammen mit ihrem Schwiegervater die Strecke zurückgefahren. Auf Nachfrage der Polizei gab der PKW-Fahrer an, dass er keinen Unfall bemerkt habe. Die Spurenlage war jedoch eindeutig, weshalb ihn nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort erwartet. Sein Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizei in Lippstadt zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 08:39

    POL-SO: Zwei Einbruchsversuche im Geseker Norden

    Geseke (ots) - In der Nacht von Mittwoch (21.Januar) auf Donnerstag kam es gleich zu zwei Einbruchsversuchen im Norden Gesekes. Unbekannte Täter versuchten an zwei gewerblichen Objekten in den Straßen "In den Kühlen" und "Lindenweg", eine Außentür aufzuhebeln und hinterließen dabei entsprechende Spuren. Zum Glück waren die Türen in beiden Fällen stärker als die Einbrecher, sodass es jeweils beim Einbruchsversuch ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 08:26

    POL-SO: Einbruch auf Obsthof

    Welver (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwochabend (21.Januar) bis Donnerstagmittag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Obsthofes in Welver-Einecke und durchwühlten das dortige Büro. Dafür wurde durch den oder die Täter ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt. Glücklicherweise wurde durch den Eigentümer lediglich Wechselgeld und keine hohen Geldsummen in dem Büro aufbewahrt, sodass sich der kriminelle Ausflug für die Einbrecher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren