POL-ME: BMW i4 M50 gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2601013

Haan (ots)

Am Montag, 5. Januar 2026, wurde in Haan ein BMW i4 M50 entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 11:45 Uhr stellte ein 55-jähriger Duisburger seinen rund ein Jahr alten BMW i4 M50 am Straßenrand am Birkenweg in Höhe der Hausnummer 15 ab. Gegen 19 Uhr bemerkte er, dass das Auto gestohlen worden war und alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Wagen einleitete.

Wie der schwarze BMW mit Duisburger Kennziechen (DU) gestohlen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit am Birkenweg etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Haan unter 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

