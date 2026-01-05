Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in Grundschule: Polizei bittet um Hinweise - 2601010

Haan (ots)

Wie die Feuerwehr Haan bereits berichtete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116238/6189700), brannte es in der Nacht auf Sonntag, 4. Januar 2026, in Haan in einer Grundschule. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und ermittelt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 4:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand in der Grundschule an der Robert-Koch-Straße gerufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Ein Büro brannte vollständig aus, zwei angrenzende Räume wurden leicht beschädigt.

Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Ob ein Zusammenhang zu einem Einbruch mit Sachbeschädigung in eine anderen Haaner Schule besteht (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6187730), wird ermittelt.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Sonntag an der Robert-Koch-Straße etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei Haan unter 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell