POL-ME: Einbruch und Vandalismus in Gesamtschule: Polizei bittet um Hinweise - 2512106

Haan (ots)

In Haan entdeckten Reinigungskräfte der Gesamtschule an der Walder Straße am Montag, 29. Dezember 2025, einen Einbruch in das Hauptgebäude. Sie alarmierten die Polizei sowie aufgrund eines massiven Wasserschadens, den die unbekannten Täterinnen oder Täter mutwillig verursachten, auch die Feuerwehr.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Unbekannte drangen zwischen Heiligabend, 24. Dezember 2025, 10:30 Uhr, und Montag, 29. Dezember 2025, 7:30 Uhr, durch ein eingeschlagenes Fenster in die Gesamtschule ein. Sie verwüsteten zahlreiche Räume, Sanitäranlagen und das Schülercafé. Zudem setzten sie weite Teile des Hauptgebäudes unter Wasser. Der Schaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

