POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2512102

Haan / Hilden / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Am Dienstag, 23. Dezember 2025, wurde auf dem Parkplatz eines Discounters an der Landstraße in Haan eine schwarze Mercedes C-Klasse beschädigt. Die Fahrerin des Autos parkte gegen 9:30 Uhr auf dem Parkplatz. Als sie gegen 10 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden links am Heck fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Am Freitag, 26. Dezember 2025, wurde auf Straße "Auf den Schollen" in Haan eine Schranke auf einem Parkplatz beschädigt. Mehrere Zeuginnen und Zeugen beobachteten, wie ein unbekannter Fahrer eines weißes Fiat Panda gegen die Schranke stieß und sich in Richtung "Am Bandenfeld" entfernte, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Sonntag, 28. Dezember 2025, wurde auf der Straße "Am Strauch" in Hilden ein schwarzer Hyundai i20 beschädigt. Der Fahrer des Autos parkte gegen 14:15 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 58. Als er gegen 15:30 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel fest. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Am Mittwoch, 24. Dezember 2025, wurde auf Baustraße in Höhe der Hausnummer 60 in Hilden ein Mercedes Vito beschädigt. Ein Zeuge beobachtete, wie die blonde Fahrerin eines grauen SUV von BMW die Baustraße in Richtung Grünstraße befuhr und dabei vermutlich gegen den Mercedes stieß und diesen am Außenspiegel beschädigte. Die Unfallverursacherin entfernte sich in Richtung Grünstraße, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Freitag, 26. Dezember 2025, gegen 23 Uhr, bis Samstag, 27. Dezember 2025, gegen 13:30 Uhr, wurde auf der Barbarastraße in Langenfeld der Dachvorsprung eines Hauses in Höhe der Hausnummer 32 mutmaßlich durch ein hohes Fahrzeug beschädigt. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher hatte sich entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

