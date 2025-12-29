Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst mutmaßliche Autodiebe - 2512101

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Bereits am Sonntag, 21. Dezember 2025, fassten Polizistinnen und Polizisten, die im Zuge eines Schwerpunkteinsatzes gegen Wohnungsdiebstähle unterwegs waren, in Ratingen zwei mutmaßliche Autodiebe und stellten einen gestohlenen Fiat Ducato sicher. Ein dritter Täter konnte fliehen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22 Uhr fiel Einsatzkräften auf der Mülheimer Straße ein Fiat Ducato mit drei Insassen auf, der als gestohlen gemeldet war. Der Transporter war am Donnerstag, 18. Dezember 2025, in Gelsenkirchen entwendet worden und zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizistinnen und Polizisten folgten dem Auto bis zu einem Parkplatz an der Alten Kölner Straße, wo sie den Fiat mit einem Streifenwagen blockierten, um eine Kontrolle der Insassen durchzuführen.

Noch bevor dies möglich war, sprangen die drei Männer aus dem Fiat und versuchten zu flüchten. Dies gelang aber nur einem aus dem Trio. Die beiden anderen - ein 32-jähriger und ein 26-jähriger Pole - wurden von den Polizistinnen und Polizistinnen nach kurzer Verfolgung gestellt. Eine Fahndung nach dem dritten Mann verlief leider negativ.

Die beiden Tatverdächtigen wurden zur Polizeiwache gebracht, von der sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden. Ein entsprechendes Verfahren gegen sie wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell