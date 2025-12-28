Polizei Mettmann

POL-ME: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei bittet um Hinweise - 2512098

Velbert (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 27. Dezember 2025, sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Velbert. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 1:20 Uhr bemerkte ein Anwohner des Asternwegs einen Lichtblitz sowie einen lauten Knall. Von seinem Fenster aus sah er drei Personen, die aus einem aufgesprengten Zigarettenautomaten an der Einmündung Asternweg / Birther Straße Zigarettenschachteln entwendeten. Als andere Anwohner die Täterinnen oder Täter ansprachen, flüchteten die vermummten und ganz in schwarz gekleideten Personen. Der Zigarettenautomat wurde durch die Sprengung komplett zerstört.

Die herbeigerufenen Polizistinnen und Polizisten leiteten sofort eine Fahndung nach den Täterinnen oder Tätern ein. Diese blieb jedoch leider erfolglos.

Im Zuge des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens fragt die Polizei: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Umfeld beobachtet oder kann weitere Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

