Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512096

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Paracelsusstraße nutzten an Heilig Abend (24. Dezember 2025) bislang noch unbekannte Täter für einen Einbruch: Gegen 16 Uhr brach ein schwarz gekleideter, etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann mit südländischem Erscheinungsbild sowie schlanker Statur und dunklem Bart ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf. Anschließend durchsuchte er die Räume nach Wertgegenständen. Als die Bewohner des Hauses gegen 23:30 Uhr nach Hause kamen, stellten sie den Einbruch fest und konnten den genauen Tatzeitpunkt anhand von Videoaufzeichnungen aus der Überwachungskamera rekonstruieren. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Zwischen 15:45 Uhr und 19:40 Uhr drangen am ersten Weihnachtstag (25. Dezember 2025) bislang noch unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Straße "Zur Grafenburg" ein. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hebelten sie hierzu das Küchenfenster auf, ehe sie anschließend das Haus nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden.

Ebenfalls am ersten Weihnachtstag (25. Dezember 2025) drangen im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 20:30 Uhr bislang noch unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Robert-Koch-Straße ein. Hierzu hebelten sie die Terrassentür auf, ehe sie die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsuchten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Zwischen 15 Uhr und 22:45 Uhr drangen bislang noch unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mettmanner Straße in der Wülfrather Innenstadt ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten die Täter die Terrassentür auf, ehe sie die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchten und Bargeld entwendeten.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In Hösel haben in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember 2025) zwei Männer versucht, in einen Kiosk an der Heiligenhauser Straße einzubrechen. Hierbei wurde das Duo gegen 2:15 Uhr von einem Bewohner einer über dem Kiosk liegenden Wohnung gehört und überrascht, woraufhin die beiden Männer von ihrem Einbruchsversuch abließen und in Richtung der Kirche an der Bahnhofstraße flüchteten. Etwa zehn Minuten später wurde die Polizei über den Einbruchsversuch informiert - bei einer darauf eingeleiteten Fahndung konnten keine verdächtigen Personen mehr angetroffen werden. Die beiden Einbrecher waren etwa 25 bis 30 Jahre alt, dunkel gekleidet und etwa 1,75 Meter groß. Einer der beiden hatte eine korpulente Statur, der andere wird als "schmal" beschrieben.

Auch in Tiefenbroich registrierte die Polizei einen Einbruch am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember 2025): Bislang noch unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 23:25 Uhr in die Hochparterre-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Angermunder Weg ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Was entwendet wurde ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

An Heilig Abend (24. Dezember 2025) drangen bislang noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 21 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Hammerbach" ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen öffneten sie hierzu ein auf Kipp stehendes Fenster. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter jedoch keine Beute.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Bislang noch unbekannte Täter sind am Abend des ersten Weihnachtstages (25. Dezember 2025) in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Strauch" eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen die Täter im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 21:15 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Schlafzimmerfenster in das Haus ein, welches sie anschließend nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden.

Im Zeitraum zwischen 17 Uhr an Heilig Abend und 11:15 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember 2025) sind bislang noch unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Bäckerei am Mühlenbachweg eingebrochen. Hierzu schlugen die Täter eine Terrassentür auf, ehe sie Filiale sowie weitere Büroräume der Bäckerei nach Wertgegenständen durchsuchten.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In Haan sind im Zeitraum zwischen 14 Uhr an Heilig Abend (24. Dezember 2025) und 11:45 Uhr am 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember 2025) bislang noch unbekannte Täter in ein Haus an der Erkrather Straße eingebrochen, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

