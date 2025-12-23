Polizei Mettmann

POL-ME: Folgemeldung zu: "Böller verursacht Wohnungsbrand" - 2512094

Ratingen (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am heutigen Dienstag, 23. Dezember 2025, in einer eigenen Pressemitteilung bereits mitgeteilt hatte, verursachte gegen 12:10 Uhr ein Feuerwerkskörper einen Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Erfurter Straße (siehe die ots-Nummer: 2512092 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6185503).

Durch den Brand wurde der 73-jährige Bewohner leicht verletzt. Auch seine Tochter erlitt leichte Verletzungen. Entgegen erster Feststellungen ist die Tochter jedoch nicht 53 Jahre sondern 17 Jahre alt.

Im Rahmen weiterer Ermittlungen erhielten die eingesetzten Polistinnen und Polizisten zudem weitere Hinweise zu dem Tatgeschehen:

Nach Angaben des Wohnungsinhabers kam es vor dem Brand zu einem verbalen Streit mit zwei Jugendlichen, die sich vor dem Fenster der Wohnung aufgehalten haben sollen. Später kam es dann zu dem explosionsartigen Geräusch auf ihrem Balkon und der anschließenden Brandentwicklung in der Wohnung.

Die circa 12 bis 16 Jahre alten Jugendlichen können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person

- circa 1,65 Meter groß - gelockte blonde Haare - schlanke Figur - europäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer schwarzen Jacke

2. Person

- circa 1,40 Meter groß - schwarze kurze Haare - schlanke Figur - südeuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einer grünen Winterjacke

Ob die Jugendlichen in einem unmittelbaren Zusammenhang zu der Tat stehen, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zur Identität der Jugendlichen machen oder hat das Brandgeschehen an der Erfurter Straße beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

