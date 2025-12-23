Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2512093

Hilden / Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Donnerstag, 18. Dezember 2025, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Hilden einen Audi SQ7. Das vor einem Restaurant an der Walder Straße auf Höhe der Hausnummer 398 geparkte Auto wurde dabei zwischen 14:20 Uhr und 14:40 Uhr am Heckstoßfänger beschädigt. Lackspuren deuten auf ein dunkles Verursacherfahrzeug hin. Der Schaden wird vorläufig auf circa 500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Am Freitag, 19. Dezember 2025, fuhr in Ratingen ein E-Scooter-Fahrer gegen 20:15 Uhr auf der Bahnstraße, als er bei einem Abbiegevorgang auf den Wilhelmring von einem Auto zu Fall gebracht wurde. Bei dem in Frage kommenden Auto soll es sich nach Aussage des E-Scooter-Fahrers um einen Skoda handeln, der von einer Frau gesteuert wurde. Die Fahrerin sei circa 50 Jahre alt und habe kurze, blonde Haare sowie eine Brille getragen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

