Polizei Mettmann

POL-ME: Autos stoßen auf Kreuzung zusammen - Fahrerin schwer verletzt - 2512090

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Am frühen Montagmorgen, 22. Dezember 2025, stießen in Haan zwei Autos auf der Elberfelder Straße zusammen. Die Fahrerin eines Mini Cooper wurde dabei schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 6:20 Uhr war ein 54-jähriger Wuppertaler mit seinem Peugeot 3008 auf der Elberfelder Straße in Fahrtrichtung Haan unterwegs. An der Einmündung Gruitener Straße wollte er nach links auf die Gräfrather Straße abbiegen, stieß dabei aber mit einem entgegenkommenden Mini Cooper zusammen. Dessen Fahrerin, eine 37-jährige Frau aus Haan, wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Herbeigerufene Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Peugeot wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

An den beteiligten Autos entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 9.000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der Kreuzung um die Unfallstelle herumgeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell