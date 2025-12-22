Polizei Mettmann

POL-ME: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Raub und sexueller Belästigung - Tatverdächtige Jugendliche stellen sich der Polizei - 2512088

Bild-Infos

Download

Düsseldorf / Erkrath / Mettmann (ots)

Aus aktuellem Anlass teilen wir die Pressemitteilung der Polizei Düsseldorf. Die ursprüngliche Meldung (unter der ots-Nummer 2512083) mit dem Fahndungsaufruf nach vier unbekannten Jugendlichen, die im Verdacht stehen, einen Raub und eine sexuelle Belästigung begangen zu haben, wurde aus dem Presseportal gelöscht.

"Am Sonntag erschienen die vier gesuchten Jugendlichen, teils in Begleitung der Erziehungsberechtigten, auf einer Polizeiwache in Wuppertal und stellten sich dort der Polizei. Es handelt sich um vier syrische Staatsangehörige, die bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind. Zwei von ihnen sind 15, die anderen sind 14 und 16 Jahre alt.

Da keine Haftgründe vorliegen, wurden die vier Jugendlichen nicht festgenommen. Sie erwartet ein entsprechendes Strafverfahren."

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008 https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell