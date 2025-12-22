Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchte Sprengung - Zigarettenautomat beschädigt - 2512086

Hilden (ots)

In Hilden haben bislang noch unbekannte Täter am Sonntagabend (21. Dezember 2025) versucht, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22.15 Uhr bemerkten Zeugen einen lauten Knall sowie einen rauchenden Zigarettenautomaten an der Ecke Kalstert / Noldeweg. Die herbeigerufene Polizei stellte vor Ort fest, dass der Automat augenscheinlich aufgesprengt werden sollte - allerdings ohne Erfolg: Das Gehäuse war zwar zerbeult, durch die Explosion jedoch nicht geöffnet worden.

Zeugen bemerkten insgesamt vier dunkel gekleidete Männer, von denen zwei nach der Explosion in Richtung Rembrandtweg wegliefen und die anderen beiden in Richtung Holbeinweg.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren ein und schätzen den entstandenen Schaden auf mindestens 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt:

Wer hat am Sonntagabend Verdächtiges gesehen oder einen lauten Knall im Umfeld der Straße Kalstert gehört? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter der Rufnummer 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell