POL-ME: VW Golf gestohlen - Polizei bittet um Hinweise - 2512084

Erkrath (ots)

In der Zeit von Mittwochmorgen, 17. Dezember 2025, bis Freitagmorgen, 19. Dezember 2025, stahlen Unbekannte einen VW Golf von einem Park and Ride-Parkplatz in Erkrath. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Nutzer eines 20 Jahre alten VW Golf parkte sein Auto am Mittwochmorgen gegen 6:30 Uhr auf dem Park and Ride-Parkplatz an der Bahnstraße. Am Freitagmorgen kehrte er, gegen 8:45 Uhr, zum Abstellort zurück und stellte den Diebstahl des grauen Golf fest.

Er alarmierte folgerichtig die Polizei die ein Ermittlungsverfahren einleitete und den VW mit einer Städtekennung für die Stadt Düsseldorf (D-) zur internationalen Fahndung ausschrieb.

Die Polizei fragt:

Wer hat an dem Parkplatz verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Angaben zu dem Diebstahl des VW Golf tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

