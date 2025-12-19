POL-ME: Unfall mit Streifenwagen - 2512080
Ratingen (ots)
Am Donnerstag, 18. Dezember 2025, stieß in Ratingen ein Funkstreifenwagen der Polizei, der sich auf einer Einsatzfahrt befand, mit einem Mercedes A180 zusammen. Dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt. Zudem entstand hoher Sachschaden.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 10:30 Uhr befuhr der Streifenwagen, ein Mercedes Vito, bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Signalhorn den Maubeuger Ring in Fahrtrichtung Hauser Ring. Als er die Kreuzung Mülheimer Straße überqueren wollte, kollidierte das Polizeiauto mit dem Mercedes A180 eines 91-jährigen Ratingers, der auf der Mülheimer Straße in Fahrtrichtung Ratingen-Zentrum unterwegs war. Das Auto des Ratingers prallte dabei auf die Beifahrerseite des Polizei-Vito.
Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im Streifenwagen leicht verletzt. Sie wurde von den vorsorglich herbeigerufenen Rettungskräften vor Ort erstmedizinisch versorgt. An den beiden Autos entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell