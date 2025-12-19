Polizei Mettmann

POL-ME: Unfall mit Streifenwagen - 2512080

Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 18. Dezember 2025, stieß in Ratingen ein Funkstreifenwagen der Polizei, der sich auf einer Einsatzfahrt befand, mit einem Mercedes A180 zusammen. Dabei wurde eine Polizistin leicht verletzt. Zudem entstand hoher Sachschaden.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 10:30 Uhr befuhr der Streifenwagen, ein Mercedes Vito, bei einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Signalhorn den Maubeuger Ring in Fahrtrichtung Hauser Ring. Als er die Kreuzung Mülheimer Straße überqueren wollte, kollidierte das Polizeiauto mit dem Mercedes A180 eines 91-jährigen Ratingers, der auf der Mülheimer Straße in Fahrtrichtung Ratingen-Zentrum unterwegs war. Das Auto des Ratingers prallte dabei auf die Beifahrerseite des Polizei-Vito.

Durch den Aufprall wurde die Beifahrerin im Streifenwagen leicht verletzt. Sie wurde von den vorsorglich herbeigerufenen Rettungskräften vor Ort erstmedizinisch versorgt. An den beiden Autos entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell