Polizei Mettmann

POL-ME: Schlag gegen mutmaßliche Wohnungseinbrecher- und Hehlerbande - Kriminalpolizei nimmt sechs Beschuldigte fest - Spezialeinheiten im Einsatz - 2512076

Düsseldorf / Kreis Mettmann (ots)

Aus aktuellem Anlass und wegen der örtlichen Bezüge in den Kreis Mettmann teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann die nachfolgende gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Düsseldorf:

"In einem bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf geführten Ermittlungsverfahren hat die Polizei nach mehreren Monaten intensiver Ermittlungsarbeit am Donnerstag (18. Dezember 2025) in den frühen Morgenstunden einer überregional tätigen Gruppe das Handwerk legen können. Die Gruppierung soll u.a. für eine Vielzahl von Wohnungseinbrüchen im Großraum Düsseldorf [sowie im Kreis Mettmann] verantwortlich sein.

Die Beamten der Kriminalpolizei Düsseldorf durchsuchten heute Morgen in Düsseldorf, Hilden, Erkrath, Ratingen, Monheim und Langenfeld mehrere Häuser bzw. Wohnungen und vollstreckten insgesamt sechs Haftbefehle. Dabei wurden die Kriminalbeamten auch von Spezialeinheiten unterstützt. Ein Teil der Beschuldigten im Alter von 25 bis 51 Jahren soll darüber hinaus auch gemeinschaftlich mit zuvor entwendeten oder unterschlagenen hochpreisigen Pkw gehandelt haben.

Bei den Durchsuchungen stellten die Kriminalpolizisten Beweismittel sowie Vermögenswerte in einem hohen fünfstelligen Bereich sicher.

Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der aufgefundenen Beweismittel, dauern an.

Für jeden Fall des bandenmäßigen Wohnungseinbruchsdiebstahls bzw. der gewerbsmäßigen Bandenhehlerei sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren vor.

Hinweis: Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gelten die Beschuldigten als unschuldig."

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell