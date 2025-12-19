Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei nimmt Fahrraddieb auf frischer Tat fest - 2512077

Ratingen (ots)

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass am Donnerstagvormittag, 18. Dezember 2025, ein Fahrraddieb auf frischer Tat gestellt werden konnte. Der 54-jährige Vietnamese wurde vorläufig festgenommen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 10:30 Uhr beobachtete eine 54-jährige Ratingerin einen Mann, der auf dem Marktplatz in Ratingen augenscheinlich versuchte, das Schloss eines Fahrrades gewaltsam zu öffnen. Als die Zeugin den Mann ansprach, entfernte er sich in Richtung Düsseldorfer Straße. Couragiert verfolgte die 54-Jährige den vermeintlichen Dieb und alarmierte folgerichtig die Polizei.

In Höhe der "Wallhöfe" beobachtete sie, wie der Mann an einem Fahrradständer das Fahrradschloss an einem Pedelec mit einem im Rucksack mitgeführten Bolzenschneider durchtrennte und das Fahrrad stahl. Sie folgte dem Fahrraddieb in Richtung Düsseldorfer Platz wo er von der Polizei gestellt werden konnte.

Die Polizistinnen und Polizisten brachten den Mann zur Polizeiwache Ratingen. Das gestohlene Pedelec konnte noch vor Ort an seinen rechtmäßigen Besitzer übergeben werden. Im Rucksack des Mannes fanden die Einsatzkräfte zudem weiteres Diebesgut.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten gleich mehrere Verfahren gegen den kriminalpolizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 54-jährigen Düsseldorfer ein und die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell