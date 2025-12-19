Polizei Mettmann

POL-ME: Serie von Aufbrüchen - Diebe brechen gezielt in Handwerkerautos ein - 2512078

Mettmann / Wülfrath (ots)

Eine Serie von Autoaufbrüchen ereignete sich in Mettmann und Wülfrath in der Nacht auf Donnerstag, 18. Dezember 2025. Diebe brachen in beiden Städten offenbar gezielt insgesamt 13 Handwerkerautos auf, um Werkzeuge und Arbeitsgeräte zu entwenden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Donnerstagmorgen stellten gleich mehrere Nutzerinnen und Nutzer von Transportern fest, dass ihre Autos in der Nacht aufgebrochen worden waren. Sie alarmierten die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

So öffneten unbekannte Täterinnen oder Täter in Mettmann an der Johannes-Flintrop-Straße gewaltsam vier Handwerkerautos. In Höhe der Hausnummer 105 schnitten sie die Seitentür eines Fiat Talento auf. Ob aus dem Auto etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 30 brachen die Unbekannten gleich in drei Autos ein. Aus einem Ford Transit Custom konnten sie so Werkzeuge entwenden.

Auch in den benachbarten Straßen Klein Goldberg, Goldberger Straße, Brandenburger Straße und Am Mühlenteich waren die Diebe unterwegs. Hier brachen sie vier Handwerkerautos auf. Aus einem Mercedes Sprinter stahlen sie Werkzeuge und einen Kasten Bier, aus einem Mercedes Vito entwendeten sie diverse Gegenstände und aus einem VW Transporter mehrere Arbeitsgeräte.

In der Allensteiner Straße entwendeten die unbekannten Täterinnen oder Täter aus einem gewaltsam geöffneten Opel Vivaro eine Bohrmaschine und einen Multifunktionscutter.

Auch in Wülfrath wurden in der Nacht auf Donnerstag insgesamt vier Handwerkerautos aufgebrochen. Die Diebe waren hauptsächlich im Bereich der benachbarten Straßen Akazien- und Ahornweg sowie der Kirschbaumstraße unterwegs, wo sie in diverse Transporter einbrachen. In der Kirschbaumstraße erbeuteten sie aus einem VW Crafter, der in Höhe der Hausnummer 34 abgestellt war, Werkzeuge und Maschinen mit einem Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich. Auch aus einem in der Bertolt-Brecht-Straße in Höhe der Hausnummer 2 abgestellten Opel Movano stahlen sie Werkzeuge und Geräte.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten in allen Fällen ein entsprechendes Verfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung der Tatserie.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht auf Donnerstag, 18. Dezember 2025, verdächtige Beobachtungen an den genannten Tatörtlichkeiten gemacht oder kann sonstige Angaben zu den unbekannten Täterinnen oder Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Mettmann unter 02104 982-6250 sowie die Polizei Wülfrath unter 02058 9200-6180 jederzeit entgegen.

