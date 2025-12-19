Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512082

Ratingen / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Donnerstagabend, 18. Dezember 2025, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Kämpchen in Lintorf. Gegen 20 Uhr versuchten unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die hölzerne Kellertür in die Wohnräume der Geschädigten einzudringen. Als der 56-jährige Bewohner verdächtige Geräusche wahrnahm und auf sich aufmerksam machte, flohen die Einbrecherinnen oder Einbrecher in unbekannte Richtung. An der Holztür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Am Donnerstag, 18. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Württembergstraße in Hösel. In der Zeit von 10:30 Uhr bis 18:15 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die rückwärtige Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Freitagvormittag, 19. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhaus an der Straße "Alter Kirchweg" in Langenfeld.

Gegen 10 Uhr alarmierte eine 77-jährige Bewohnerin des Hauses die Polizei, nachdem sie mit Hilfe ihrer Überwachungskamera darauf aufmerksam gemacht worden war, dass zwei Männer die Terrassentür zu ihrer Wohnung aufgehebelt hatten. Die 77-Jährige, die sich zum Zeitpunkt des Einbruchs in der Nachbarwohnung aufhielt, machte sich durch laute Hilferufe bemerkbar und die Einbrecher flohen zu Fuß in Richtung Fahlerweg.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die alarmierten Polizistinnen und Polizisten konnte das flüchtige Duo im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Die Einbrecher können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Person:

- circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß - bekleidet mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Sweatshirtjacke und einer schwarzen Weste sowie einer schwarzen Mütze - trug ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht

2. Person

- bekleidet mit weißen Schuhen, einer schwarzen Jeans und einer glänzend schwarzen Daunenjacke - trug eine schwarze Mütze oder Maskierung

An der Terrassentür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

In der Nacht auf Freitag, 19. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Optikergeschäft an der Hauptstraße in Langenfeld. Gegen 3:45 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er eine eingeschlagene Glastür des Geschäftes bemerkt hatte.

Erste Ermittlungen der Polizistinnen und Polizisten ergaben, dass ein unbekannter, dunkel gekleideter Täter gegen 1:50 gewaltsam in die Verkaufsräume eingedrungen war und diese nach Wertgegenständen durchsucht hatte. Anschließend floh er unerkannt.

Der Sachschaden an der Glastür wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

