POL-ME: Falscher Handwerker bestiehlt Seniorin - 2512085

Haan (ots)

Am Freitagvormittag, 19. Dezember 2025, wurde eine 87-Jährige in Haan Opfer eines Trickdiebstahls. Ein Mann, der sich als Handwerker ausgegeben hatte, verschaffte sich Zugang in die Wohnung der Seniorin und entwendete Schmuck. Die Polizei möchte den Vorfall zum Anlass nehmen, um vor den unterschiedlichen Maschen der Trickbetrügerinnen und Trickbetrüger zu warnen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 10:40 Uhr klingelte es an der Wohnungstür einer 87-Jährigen in Haan. Ein Mann gab vor, dass es in einer benachbarten Wohnung zu einem Rohrbruch gekommen sei. Um einen Schaden auch in ihrer Wohnung zu vermeiden, ließ die Seniorin den vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung.

Erst nachdem der Mann diese wieder verlassen hatte, stellte die Haanerin fest, dass eine Schatulle mit Schmuck im geschätzten Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden war. Sie alarmierte folgerichtig die Polizei.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei warnt:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung oder Ihr Haus. Handwerkerinnen und Handwerker sowie Mitarbeitende der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: Auch der kann gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freundinnen, Freunden oder Verwandten oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt.

