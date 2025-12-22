Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512087

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Haan ---

Am Montag, 22. Dezember 2025, versuchten zwei unbekannte Personen in Haan-Gruiten in ein Haus einzubrechen. Gegen 5:30 Uhr bemerkten die Bewohner des Hauses Geräusche an der Kellertür sowie zwei Personen, die - offensichtlich bei der Tat gestört - durch den Garten flüchteten. Beide waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzen sowie ein Käppi. An der Kellertür konnten Hebelmarken festgestellt werden.

Am Sonntag, 21. Dezember 2025, brachen in Haan Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung in der Nordstraße ein. Zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr hebelten sie während der Abwesenheit des Bewohners eine auf Kipp stehende Terassentür auf und durchsuchten ein Schlafzimmer. Möglicherweise begegnete der Bewohner bei seiner Rückkehr den Tatverdächtigen: Er wurde vor dem Haus von zwei männlichen Jugendlichen offenbar unter einem Vorwand angesprochen. Diese werden beschrieben als dunkel gekleidet und circa 14 bis 16 Jahre alt. Beide hatten dunkle Haare.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Zwischen 15:30 Uhr und 19:15 Uhr drangen unbekannte Täterinnen oder Täter am Sonntag (21. Dezember 2025) in ein Einfamilienhaus in Langenfeld ein. Sie hebelten in der Bogenstraße eine Terassentür auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Auch in der Von-Etzbach-Straße brachen Unbekannte am Sonntag, 21. Dezember 2025, in eine Wohnung ein. Zwischen 14:50 Uhr und 18 Uhr hebelten sie eine Terassentür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie drei Armbanduhren.

Bereits am Freitagmorgen, 19. Dezember 2025, drangen zwei Täter durch eine aufgehebelte Terassentür in eine Erdgeschosswohnung an der Straße Alter Kirchweg in Langenfeld ein. Kurz vor 10 Uhr wurden sie dabei von der Bewohnerin gestört und flüchteten durch den Garten. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- männlich - circa 1,80 bis 1,85 Meter groß - schlanke Statur - Jeans - schwarze Schuhe, schwarze Sweatshirt-Jacke und Weste - schwarze Mütze mit weißer Aufschrift - schwarzes Tuch vor dem Gesicht - rotes Armband

Person 2:

- vermutlich männlich - schlanke Statur - schwarze Jeans mit Rissen - schwarze, glänzende Daunenjacke - schwarze Mütze und Maskierung

Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider ohne Erfolg.

Zwischen Sonntag, 14. Dezember 2025, 15 Uhr, und Samstag, 20. Dezember 2025, 16 Uhr, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in der Rudolfstraße ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Der Einbruch wurde am Samstag von einer Zeugin entdeckt. Sie informierte die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht fest.

Auch in der Gudrunstraße kam es zwischen Mittwoch, 10. Dezember 2025, 11 Uhr, und Samstag, 20. Dezember 2025, 9:30 Uhr, zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Unbekannte hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räume. Welche Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Sonntag (21. Dezember 2025) drangen Unbekannte zwischen 15 und 18:50 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ratinger Elsternweg ein. Sie zerstörten das Glas einer Balkontür, durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Einbruchs.

Zwischen Donnerstag, 18. Dezember 2025, 19 Uhr, und Freitag, 19. Dezember 2025, 9 Uhr, drangen Unbekannte durch ein gewaltsam geöffnetes Küchenfenster in eine Wohnung im Hölenderweg ein. Entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Zwischen Mittwoch, 17. Dezember 2025, 10 Uhr, und Samstag, 20. Dezember 2025, 13 Uhr, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Haus in der Düsseldorfer Straße in Mettmann ein. Sie zerschlugen eine Fensterscheibe und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, steht zurzeit noch nicht fest.

Am Freitag, 19. Dezember 2025, drangen Unbekannte in Mettmann auch in ein Haus an der Straße Hofstadt ein. Sie hebelten zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr ein Kellerfenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell