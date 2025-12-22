Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2512098

Velbert / Heiligenhaus (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

Am späten Montagnachmittag, 15. Dezember 2025, wurde ein brauner Cupra Formentor auf der Offerstraße in Velbert beschädigt. Die Fahrerin hatte ihr Auto in der Einbahnstraße am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt. Gegen 17:25 Uhr hatte sie die Absicht, ihre Fahrt fortzusetzen. Während eine weitere Insassin auf dem Sitzplatz hinter dem Beifahrer Platz nahm, touchierte ein vorbeifahrendes Auto die noch leicht geöffnete Tür des Cupra mit seinem Außenspiegel. Sowohl der Cupra als auch das vorbeifahrende Auto wurden hierbei beschädigt.

Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Fahrer des Unfallfahrzeuges über die Offerstraße in unbekannte Richtung. Es liegen weder Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin noch zum Auto vor.

An dem Cupra entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.000 Euro.

Am frühen Mittwochabend, 17. Dezember 2025, wurde ein roter VW Golf auf der Heiligenhauser Straße beschädigt. Der Fahrer hatte das Auto gegen 17:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 35 am Fahrbahnrand abgestellt. Nur eine Stunde später kehrte er zurück und stellte einen frischen Schaden entlang der Fahrerseite fest. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. An dem VW Golf mit einer Städtekennung für den Kreis Mettmann entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Heiligenhaus ---

Am Freitagmorgen, 19. Dezember 2025, wurde eine 18-jährige Fußgängerin beim überqueren der Ratinger Straße in Heiligenhaus von einem Auto leicht verletzt. Als die 18-Jährige gegen 6:30 Uhr in Höhe der Bushaltestelle "Werkerwald" die Fahrbahn überqueren wollte, wurde sie nach eigenen Angaben von einem herannahenden Fahrzeug berührt, der die Ratinger Straße in Richtung Hofermühle befuhr.

Die 18-Jährige knickte um und erlitt leichte Verletzungen. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Angaben zum Fahrer oder zu dessen Auto liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

