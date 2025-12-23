POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512091

Polizei Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Freitagmittag, 19. Dezember 2025, bis Montagmorgen, 22. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in Büroräume an der Dürerstraße in Velbert. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen gewaltsam durch die Eingangstür in den Bürotrakt ein und durchsuchten ihn nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt. An der Tür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

Am Sonntagabend, 21. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in ein Lager einer Logistikfirma an der Humboldtstraße in Heiligenhaus. In der Zeit von 19 Uhr bis 20:15 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter über ein Fenster an der Laderampe gewaltsam in die Lagerhalle ein. Sie entwendeten diverse Gussteile aus Metall sowie ein Elektrogerät. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufname nicht näher verifiziert werden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Montagmittag, 22. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses an der Peter-Rosegger-Straße in Unterfeldhaus. In der Zeit von 12 Uhr bis 13:30 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Wohnungstür in die Räumlichkeiten der Geschädigten ein. Sie durchsuchten das Schlafzimmer nach Wertgegenständen und flohen anschließen unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. An der Wohnungstür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am frühen Montagmorgen, 22. Dezember 2025, wurde ein Bewohner eines Hauses an der Gartenstraße gegen 5:30 Uhr durch verdächtige Geräusche geweckt. Er bemerkte einen Mann mit einer Taschenlampe auf seiner Terrasse. Als er sich bemerkbar machte, floh dieser durch den Garten in unbekannte Richtung. Auch ein weiterer Mann, der augenscheinlich zuvor versucht hatte, die Kellertür des Hauses gewaltsam zu öffnen, floh unerkannt.

Die flüchtigen Einbrecher waren dunkel gekleidet und trugen beide eine Kapuze. Der Mann auf der Terrasse trug unter der Kapuze zudem eine Cappi. Das Duo konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der alamierten Polizei im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

An der Terrassentür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Montagnachmittag, 22. Dezember 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung am Ginsterweg in Langenfeld. In der Zeit von 15 Uhr bis 18:50 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter gewaltsam durch die Balkontür in die Wohnung in Hochparterre ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. An der Tür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

