POL-ME: Böller verursacht Wohnungsbrand - 2512092

Ratingen

Am Dienstagmittag, 23. Dezember 2025, verursachte nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen ein Feuerwerkskörper einen Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Ratingen-West. Zwei Bewohner wurden leicht verletzt, die Wohnung wurde stark beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12:10 Uhr alarmierten aufmerksame Anwohnerinnen und Anwohner eines achtgeschossigen Mehrfamilienhauses Polizei und Feuerwehr, nachdem sie im Erdgeschoss einen Brandausbruch bemerkt hatten.

Schnell eingetroffene Einsatzkräfte stellten am Einsatzort fest, dass das Wohnzimmer der Wohnung vollständig brannte. Trotz intensiver Löscharbeiten konnte nicht verhindert werden, dass die gesamte Wohnung stark beschädigt wurde und bis auf weiteres unbewohnbar ist. Der 73-jährige Bewohner sowie seine 53-jährige Tochter wurden von Rettungskräften ambulant vor Ort behandelt.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass Unbekannte zuvor einen Feuerwerkskörper auf den Balkon der Wohnung geworfen hatten. Dieser verursachte einen Brandausbruch in der Wohnung. Hinweise auf die Täterinnen oder Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ein. Brandexperten der Kriminalpolizei besichtigten noch im Laufe des Tages die Wohnung, um Spuren zu sichern und Hinweise auf die Brandursache zu erhalten. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu dem Brandgeschehen an der Erfurter Straße tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

