POL-ME: 21-jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt - 2512095

In Ratingen ist am späten Dienstagabend (23. Dezember 2025) ein 21-jähriger Fußgänger von einem Auto angefahren und hierbei schwer verletzt worden.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen wollte gegen 22:30 Uhr ein 21-jähriger Düsseldorfer die Düsseldorfer Straße auf Höhe der Bahnhaltestelle "Felderhof" zu Fuß überqueren, um zur Haltestelle zu gelangen. Hierbei betrat er nach aktuellem Ermittlungsstand die Straße, ohne auf den Autoverkehr zu achten. Dabei wurde er von dem Außenspiegel des Autos eines 59 Jahre alten Ratingers erfasst, der mit seinem Mercedes C 220 in Richtung Ratingen gefahren war.

Bei dem Unfall wurde der Fußgänger schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den jungen Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

