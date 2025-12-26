Polizei Mettmann

POL-ME: Geldautomat gesprengt - Polizei ermittelt - 2512097

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

In Hilden hat ein Mann in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember 2025) einen Geldautomaten aufgebrochen - mutmaßlich durch eine herbeigeführte Sprengung. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 13 Uhr stellte ein Anwohner der Düsseldorfer Straße auf dem Hinterhof einer dortigen Spielothek einen aufgebrochenen Geldautomaten fest: Mehrere Teile des Gerätes lagen meterweit verstreut um den Geldautomaten herum im Hinterhof. Anschließend konnte der Mann über die Einsicht von Überwachungskameras feststellen, dass sich gegen 5:10 Uhr am noch frühen Morgen ein Mann mit Mütze und Rucksack in verdächtiger Art und Weise vor der Spielothek aufgehalten und anschließend ein Kabel an dem Geldautomaten befestigt hatte. Kurz darauf kam es zur Sprengung des Geldautomaten, ehe der Täter auf einem Fahrrad flüchtete.

Erst gegen 16:25 Uhr wurde dann die Polizei zu dem Tatort gerufen. Die Beamten sicherten Spuren und leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Ob der Täter Beute gemacht hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat am frühen Morgen des ersten Weihnachtstages den Verdächtigen auf dem Fahrrad beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell