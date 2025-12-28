Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Autowerkstatt - vier Autos gestohlen - 2512099

Velbert (ots)

Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen zwischen Mittwoch, 24. Dezember 2025, und Samstag, 27. Dezember 2025, in Velbert in eine Autowerkstatt ein und entwendeten insgesamt vier Autos. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Die Unbekannten warfen im genannten Zeitraum, der leider nicht genauer eingegrenzt werden kann, mit einem Stein ein Fenster der Werkstatt an der Goebenstraße ein. So verschafften sie sich Zugang und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei fanden sie die Schlüssel für vier Autos, die vor der Werkstatt geparkt waren, und entwendeten anschließend die Fahrzeuge.

Bei den gestohlenen Autos handelt es sich um einen 13 Jahre alten, orangefarbenen Volkswagen Polo mit Düsseldorfer Städtekennung (D) sowie um drei neuwertige, graue Peugeot 308 mit Mettmanner Kennzeichen (ME). Alle Autos wurden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden liegt geschätzt im fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wer kann Näheres zur Tat berichten oder hat im genannten Zeitraum an der Goebenstraße Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

